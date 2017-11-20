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Происшествия
Двух человек зажало после столкновения фур в Москве
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    Двух человек зажало после столкновения фур в Москве

    8:08  20 Ноября 2017
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    Двух человек зажало после столкновения фур в Москве

    Москва, 20 ноября. Две фуры столкнулись на пересечении Городецкой улицы и Носовихинского шоссе  в Москве.

    Инцидент произошел сегодня ночью. По предварительной информации, погибших нет, пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал «360».

    Обоих пострадавших зажало в салоне одного из грузовых автомобилей. На месте ДТП работают экстренные службы.

    Напомним, накануне в Уфе столкнулись сразу три легковушки. Инцидент произошел в спальном районе Сипайлово. В результате ДТП никто не погиб. Травмы получил один человек. Пострадавший госпитализирован.

    Автор: Виталий Малясев
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    #москва #дтп #пострадавшие #фуры
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