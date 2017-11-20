Двух человек зажало после столкновения фур в Москве

Москва, 20 ноября. Две фуры столкнулись на пересечении Городецкой улицы и Носовихинского шоссе в Москве.

Инцидент произошел сегодня ночью. По предварительной информации, погибших нет, пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал «360».

Обоих пострадавших зажало в салоне одного из грузовых автомобилей. На месте ДТП работают экстренные службы.

Напомним, накануне в Уфе столкнулись сразу три легковушки. Инцидент произошел в спальном районе Сипайлово. В результате ДТП никто не погиб. Травмы получил один человек. Пострадавший госпитализирован.