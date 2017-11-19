В Москве стартовала акция по сбору подарков детям Донбасса

Москва, 19 ноября. В российской столице стартовала акция по сбору новогодних подарков для детей, которые проживают в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом журналистам сообщил руководитель гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов.

До 15 декабря москвичи могут передать волонтерам новогодние наборы, предметы личной гигиены, бытовую химию, лекарства, детское питание, а также подгузники.

Как отметил Смирнов, в зоне регионального конфликта находится большое количество мирных жителей.

«Многие из них до сих пор живут в подвалах без света, газа и воды. Мы хотим привезти им подарки к Новому году, а также продукты», — цитирует его слова телеканал «360».

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины приблизительно 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.