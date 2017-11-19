В московском фитнес-клубе не слышали о падении ребенка в лестничный пролет

Москва, 19 ноября. Четырехлетний ребенок госпитализирован после падения в лестничный пролет в одном из московских фитнес-клубов на улице Донелайтиса, сообщают СМИ. При этом администрация центра и правоохранители об инциденте не слышали.

Ранее сообщалось, что ребенок упал в пролет лестницы между первым и вторым этажами. Происшествие якобы случилось в воскресенье на северо-западе столицы.

При этом в полицию сообщений о случившемся не поступало. Не знает о происшествии и администрация фитнес-клуба. Менеджер заведения сообщила «Вечерней Москве», что в организации не было происшествий с получением травм.