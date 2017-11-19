Лепс, Меладзе и другие звезды могли пострадать в перестрелке в «Москва-Сити»

Москва, 19 ноября. В ресторан башни «Око» столичного комплекса «Москва-Сити», где накануне случилась перестрелка, были приглашены звезды шоу-бизнеса, в том числе Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Валдис Пельш.

По информации РЕН ТВ, перестрелка произошла в ресторане Crystal BallRoom, где праздновали «Юбилей в кругу друзей».

По неподтвержденной информации, вести мероприятие должен был Валдис Пельш.

«Среди приглашенных артистов были Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil и другие менее известные творческие коллективы», — отметил источник.

Напомним, в минувшую субботу, 18 ноября, сотрудники столичной полиции задержали еще двух предполагаемых участников перестрелки в комплексе «Москва-Сити».

Ссора между охраной и посетителями заведения в башне «Око» случилась на вечеринке, которая проходила 17 ноября в честь 55-летнего юбилея предпринимателя Сергея Павлова по прозвищу Павлик.