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Политика
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Лепс, Меладзе и другие звезды могли пострадать в перестрелке в «Москва-Сити»
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    Лепс, Меладзе и другие звезды могли пострадать в перестрелке в «Москва-Сити»

    12:56  19 Ноября 2017
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    Лепс, Меладзе и другие звезды могли пострадать в перестрелке в «Москва-Сити»

    Москва, 19 ноября. В ресторан башни «Око» столичного комплекса «Москва-Сити», где накануне случилась перестрелка, были приглашены звезды шоу-бизнеса, в том числе Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Валдис Пельш. 

    По информации РЕН ТВ, перестрелка произошла в ресторане Crystal BallRoom, где праздновали «Юбилей в кругу друзей». 

    По неподтвержденной информации, вести мероприятие должен был Валдис Пельш.

    «Среди приглашенных артистов были Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil и другие менее известные творческие коллективы», — отметил источник.

    Лепс, Меладзе и другие звезды могли пострадать в перестрелке в «Москва-Сити»

    Напомним, в минувшую субботу, 18 ноября, сотрудники столичной полиции задержали еще двух предполагаемых участников перестрелки в комплексе «Москва-Сити». 

    Ссора между охраной и посетителями заведения в башне «Око» случилась на вечеринке, которая проходила 17 ноября в честь 55-летнего юбилея предпринимателя Сергея Павлова по прозвищу Павлик. 

    Лепс, Меладзе и другие звезды могли пострадать в перестрелке в «Москва-Сити»

    Автор: Дана Балан
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    #москва #перестрелка #лепс #москва-сити #меладзе #око
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