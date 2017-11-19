Стала известна причина задержки электричек на Ярославском направлении МЖД

Москва, 19 ноября. Задержка электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги связана со срывом стоп-кранов неустановленными личностями, сообщила пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел в воскресенье в 5.24 по московскому времени.

«Неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению», — отмечается в сообщении МЖД.

Диспетчерский аппарат МЖД сейчас делает все возможное для того, чтобы восстановить движение электропоездов и сократить опоздания.

Отмечается, что в данный момент на Ярославском направлении задержано более десяти электричек.