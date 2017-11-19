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Россия
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Общество
Стала известна причина задержки электричек на Ярославском направлении МЖД
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    Стала известна причина задержки электричек на Ярославском направлении МЖД

    9:56  19 Ноября 2017
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    Стала известна причина задержки электричек на Ярославском направлении МЖД

    Москва, 19 ноября. Задержка электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги связана со срывом стоп-кранов неустановленными личностями, сообщила пресс-служба МЖД.

    Инцидент произошел в воскресенье в 5.24 по московскому времени.

    «Неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению», — отмечается в сообщении МЖД.

    Диспетчерский аппарат МЖД сейчас делает все возможное для того, чтобы восстановить движение электропоездов и сократить опоздания.

    Отмечается, что в данный момент на Ярославском направлении задержано более десяти электричек.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #электричка #мжд #задержка
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