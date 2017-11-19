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Задержаны еще двое подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити»
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    Задержаны еще двое подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити»

    8:28  19 Ноября 2017
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    Задержаны еще двое подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити»

    Москва, 19 ноября. По подозрению в причастности к перестрелке в «Москва-Сити» задержаны еще два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает ТАСС.

    «В 20.40 сотрудниками полиции на Можайском шоссе был остановлен автомобиль «Тойота», в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, также причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города», — заявил сотрудник ведомства.

    Ранее Газета.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщила, что по подозрению в стрельбе задержаны четыре мужчины. Один из подозреваемых госпитализирован.

    Напомним, стрельба произошла вечером в пятницу в расположенном в башне «Око» в «Москва-Сити» ресторане. В заведении праздновал юбилей бизнесмен. На банкете присутствовали 260 гостей, обслуживанием занимались 80 официантов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #москва #задержание #перестрелка #москва-сити #подозреваемые
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