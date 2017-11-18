Территорию бывшего Черкизовского рынка в Москве отдали под программу реновации

Москва, 18 ноября. Территорию в районе Измайлово, где раньше находился московский Черкизовский рынок, отдадут под программу реновации.

Об этом сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, Агентство ипотечного жилищного кредитования передало участок городу, и теперь в рамках программы реновации на нем построят дополнительные жилые дома.

«Мы сейчас активно занимаемся проектом планировки, чтобы на этом месте построить максимально благоустроенный, отвечающий всем стандартам реновации, жилой комплекс», — сообщил Хуснуллин.

По его словам, район Измайлово планируется сделать особой точкой на карте столицы. Как отметил заммэра, для этого у района уже есть удобное транспортное расположение, парк и архитектурные памятники.

Измайлово станет современным кварталом, также в районе появится новый транспортно-пересадочный узел. Также, сообщил Хуснуллин, власти планируют привести в порядок университет физкультуры, который находится в Измайлова, и создать в районе новые рабочие места.

«Мэром Москвы было принято решение о выделении дополнительных субсидий», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о продлении конкурса проектов по застройке жилых кварталов в рамках московской программы реновации.