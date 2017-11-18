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Территорию бывшего Черкизовского рынка в Москве отдали под программу реновации
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    Территорию бывшего Черкизовского рынка в Москве отдали под программу реновации

    16:43  18 Ноября 2017
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    Территорию бывшего Черкизовского рынка в Москве отдали под программу реновации

    Москва, 18 ноября. Территорию в районе Измайлово, где раньше находился московский Черкизовский рынок, отдадут под программу реновации.

    Об этом сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, Агентство ипотечного жилищного кредитования передало участок городу, и теперь в рамках программы реновации на нем построят дополнительные жилые дома.

    «Мы сейчас активно занимаемся проектом планировки, чтобы на этом месте построить максимально благоустроенный, отвечающий всем стандартам реновации, жилой комплекс», — сообщил Хуснуллин.

    Территорию бывшего Черкизовского рынка в Москве отдали под программу реновации

    По его словам, район Измайлово планируется сделать особой точкой на карте столицы. Как отметил заммэра, для этого у района уже есть удобное транспортное расположение, парк и архитектурные памятники.

    Измайлово станет современным кварталом, также в районе появится новый транспортно-пересадочный узел. Также, сообщил Хуснуллин, власти планируют привести в порядок университет физкультуры, который находится в Измайлова, и создать в районе новые рабочие места.

    «Мэром Москвы было принято решение о выделении дополнительных субсидий», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее сообщалось о продлении конкурса проектов по застройке жилых кварталов в рамках московской программы реновации.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #жилье #реновация #черкизовский рынок
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