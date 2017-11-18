Медведев переименовал аэропорт «Раменское» в «Жуковский»

Москва, 18 ноября. Аэропорт в Подмосковье официально получил название «Жуковский», соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте кабмина.

Аэродром «Раменское» официально стал аэропортом «Жуковский» международного назначения. В документе, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым отмечается, что воздушная гавань была названа в честь русского механика, основателя аэродинамики Николая Жуковского.

Российские власти намерены создать на базе аэропорта низкотарифные авиаперевозки. С 12 ноября изменился маршрут трансферных автобусов до платформы «Отдых», исходя из изменений расписания полетов, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».