Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчины под видом соцработников грабили пенсионеров в Самарской области
Общество
Медведев переименовал аэропорт «Раменское» в «Жуковский»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев переименовал аэропорт «Раменское» в «Жуковский»

    13:27  18 Ноября 2017
    47

    Медведев переименовал аэропорт «Раменское» в «Жуковский»

    Москва, 18 ноября. Аэропорт в Подмосковье официально получил название «Жуковский», соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте кабмина.

    Аэродром «Раменское» официально стал аэропортом «Жуковский» международного назначения. В документе, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым отмечается, что воздушная гавань была названа в честь русского механика, основателя аэродинамики Николая Жуковского.

    Российские власти намерены создать на базе аэропорта низкотарифные авиаперевозки. С 12 ноября изменился маршрут трансферных автобусов до платформы «Отдых», исходя из изменений расписания полетов, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».  

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #жуковский
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        369
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1146
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        2428
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        14279