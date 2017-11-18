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Второй участник перестрелки в «Москва-Сити» задержан в столице
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    Второй участник перестрелки в «Москва-Сити» задержан в столице

    13:10  18 Ноября 2017
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    Второй участник перестрелки в «Москва-Сити» задержан в столице

    Москва, 18 ноября. Полиция задержала второго предполагаемого участника перестрелки в «Москва-Сити», сообщили в главном управлении МВД России по столице.

    «В 11.40 по московскому времени сотрудниками полиции на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 26-летнего мужчины, который для разбирательства доставлен в ОМВД», — констатировали источники в правоохранительных органах.

    По данным полиции, задержанный был одним из участников конфликта, который произошел накануне, 17 ноября, в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» бизнес-центра «Москва-Сети».

    Второй участник перестрелки в «Москва-Сити» задержан в столице

    Ранее был задержан первый возможный участник конфликта, который передвигался на Toyota Land Cruiser. Перестрелку в «Москва-Сити» квалифицировали как покушение на убийство, пишет «Газета.ru».

    Автор: Катерина Тимошенская
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