Центр Москвы перекроют из-за подготовки к Новому году

Москва, 18 ноября. С 23 ноября по 10 декабря будут перекрыты для проезда автомобилей участки некоторых улиц в центре Москвы в связи с подготовкой к Новому году.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, с 00.00 23 ноября по 06.00 27 ноября будет полностью перекрыто движение в Газетном переулке.

Частичные ограничения будут на Тверской улице: на период с 15 по 25 ноября на участках от дома 4 до дома 8 и от дома 7 до дома 9.

Моховая улица будет закрыта для проезда в районе Манежной площади с 00.00 23 ноября до 00.00 3 декабря. В это же время по Тверской улице нельзя будет проехать в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади.

Театральный проезд частично ограничат для автомобилей в районе Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря и в районе Театральной площади с 00.00 28 ноября до 06.00 10 декабря.

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