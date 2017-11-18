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Крупный пожар ликвидировали на складе пиломатериалов в Жуковском
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    Крупный пожар ликвидировали на складе пиломатериалов в Жуковском

    9:41  18 Ноября 2017
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    Крупный пожар ликвидировали на складе пиломатериалов в Жуковском

    Москва, 18 ноября. Крупный пожар произошел на складе столярных изделий в городе Жуковский в Московской области. По последним данным, у здания провалилась крыша.

    Возгорание произошло в ночь на субботу. Пожарным удалось ликвидировать огонь на территории порядка одной тысячи квадратных метров около 4 утра.

    Пожар продолжался в течение нескольких часов. Очаговое возгорание, по словам представителя пресс-службы регионального МЧС Алексея Херсонца, продолжается, крыша склада обвалилась, однако это не влияет на общую ситуацию и не мешает работам служб, сообщает телеканал «Подмосковье 360».

    В тушении пожара задействовано 14 единиц техники, на месте работают 47 человек. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал, трое сотрудников склада, которые на момент возгорания находились на нем, смогли самостоятельно покинуть здание.

    Автор: Алексей Громов
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    #пожар #жуковский #склад
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