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Глава «Мострансавто» призвал не высаживать из автобусов детей без билета
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    Глава «Мострансавто» призвал не высаживать из автобусов детей без билета

    4:49  18 Ноября 2017
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    Глава «Мострансавто» призвал не высаживать из автобусов детей без билета

    Москва, 18 ноября. Генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов обратился к водителям автобусов с призывом не высаживать из транспорта детей, не оплативших проезд.

    В сообщении пресс-службы компании говорится, что ранее жители Подмосковья неоднократно жаловались на подобные инциденты.

    По словам Мурашова, особую актуальность ситуация принимает в осенне-зимний сезон.Глава «Мострансавто» призвал не высаживать из автобусов детей без билета

    Отмечается, что «Мострансавто» разработало внутренний документ, в котором прописано, что сотрудники не должны оставлять детей в опасности, говорится в материале 360.

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #автобус #мострансавто #владислав мурашов
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