Глава «Мострансавто» призвал не высаживать из автобусов детей без билета

Москва, 18 ноября. Генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов обратился к водителям автобусов с призывом не высаживать из транспорта детей, не оплативших проезд.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что ранее жители Подмосковья неоднократно жаловались на подобные инциденты.

По словам Мурашова, особую актуальность ситуация принимает в осенне-зимний сезон.

Отмечается, что «Мострансавто» разработало внутренний документ, в котором прописано, что сотрудники не должны оставлять детей в опасности, говорится в материале 360.