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ФАН публикует подробности стрельбы в «Москва-сити»
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    ФАН публикует подробности стрельбы в «Москва-сити»

    1:18  18 Ноября 2017
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    ФАН публикует подробности стрельбы в «Москва-сити»

    Москва, 18 ноября. Пять человек, среди которых двое сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии, пострадали в результате конфликта со стрельбой на территории комплекса «Москва-Сити».

    Как сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Москвы, среди пострадавших оказались двое представителей ФГУП «Охрана». По предварительным данным, ранения правоохранителей не опасны для жизни и здоровья.

    Согласно последним данным, перестрелка в «Москва-Сити» возникла во время празднования дня рождения якобы одного из криминальных авторитетов. Изначально конфликт вспыхнул в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око», а потом продолжился на автомобильной стоянке. К месту ЧП вызвали Росгвардию.

    Известно, что с места происшествия подозреваемые скрылись на автомобилях Maybach, Toyota и Lexus.

    ФАН публикует подробности стрельбы в «Москва-сити»

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #стрельба #преступление
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