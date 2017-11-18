ФАН публикует подробности стрельбы в «Москва-сити»

Москва, 18 ноября. Пять человек, среди которых двое сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии, пострадали в результате конфликта со стрельбой на территории комплекса «Москва-Сити».

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Москвы, среди пострадавших оказались двое представителей ФГУП «Охрана». По предварительным данным, ранения правоохранителей не опасны для жизни и здоровья.

Согласно последним данным, перестрелка в «Москва-Сити» возникла во время празднования дня рождения якобы одного из криминальных авторитетов. Изначально конфликт вспыхнул в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око», а потом продолжился на автомобильной стоянке. К месту ЧП вызвали Росгвардию.

Известно, что с места происшествия подозреваемые скрылись на автомобилях Maybach, Toyota и Lexus.