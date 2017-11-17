Качок избил прохожего в Москве, отобрал банковскую карту и купил йогурт

Москва, 17 ноября. Молодой человек спортивной наружности напал на прохожего в Москве, избил, отобрал банковскую карту и купил на нее йогурт.

Накаченный молодой человек напал на прохожего в Москве, нанеся ему несколько ударов. После этого неизвестный спортсмен, вероятно, вспомнил о режиме и, отобрав у пострадавшего банковскую карту, направился в магазин, где купил йогурт. Товар он приобрел на средства потерпевшего.

Инцидент попал на видео. Ролик в Сеть выложил паблик HUE | ХЬЮ «В Контакте», передает «Подмосковье 360».

Отметим, спортсменам важно соблюдать режим питания: прием пищи происходит строго в определенные часы.

Ранее в Минобороны России сообщили о решении отстранять от службы страдающих ожирением российских военных.