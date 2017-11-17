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Качок избил прохожего в Москве, отобрал банковскую карту и купил йогурт
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    Качок избил прохожего в Москве, отобрал банковскую карту и купил йогурт

    15:26  17 Ноября 2017
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    Качок избил прохожего в Москве, отобрал банковскую карту и купил йогурт

    Москва, 17 ноября. Молодой человек спортивной наружности напал на прохожего в Москве, избил, отобрал банковскую карту и купил на нее йогурт.

    Накаченный молодой человек напал на прохожего в Москве, нанеся ему несколько ударов. После этого неизвестный спортсмен, вероятно, вспомнил о режиме и, отобрав у пострадавшего банковскую карту, направился в магазин, где купил йогурт. Товар он приобрел на средства потерпевшего.

    Инцидент попал на видео. Ролик в Сеть выложил паблик HUE | ХЬЮ «В Контакте», передает «Подмосковье 360».

    Отметим, спортсменам важно соблюдать режим питания: прием пищи происходит строго в определенные часы.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении отстранять от службы страдающих ожирением российских военных.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #нападение #москва #избиение #спортсмен #качок #йогурт
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