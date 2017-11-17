Шесть подсудимых показательно вскрыли себе вены в Мосгорсуде

Москва, 17 ноября. Шесть человек показательно вскрыли себе вены в Мосгорсуде при продлении ареста, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Во время слушаний по делу о хулиганстве в Мосгорсуде шесть подсудимых показательно вскрыли себе вены. На этот шаг их подтолкнуло продление ареста на более чем 2,5 года.

Отмечается, что инцидент, после которого было возбуждено дело, произошел в ресторане в 2015 году. По некоторым данным, обвиняемые оскорбили чеченца, что привело к беспорядкам в заведении.

На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов. Подробности инцидента уточняются.