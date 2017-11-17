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Шесть подсудимых показательно вскрыли себе вены в Мосгорсуде
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    Шесть подсудимых показательно вскрыли себе вены в Мосгорсуде

    14:35  17 Ноября 2017
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    Шесть подсудимых показательно вскрыли себе вены в Мосгорсуде

    Москва, 17 ноября. Шесть человек показательно вскрыли себе вены в Мосгорсуде при продлении ареста, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Во время слушаний по делу о хулиганстве в Мосгорсуде шесть подсудимых показательно вскрыли себе вены. На этот шаг их подтолкнуло продление ареста на более чем 2,5 года.

    Отмечается, что инцидент, после которого было возбуждено дело, произошел в ресторане в 2015 году. По некоторым данным, обвиняемые оскорбили чеченца, что привело к беспорядкам в заведении.

    Шесть подсудимых показательно вскрыли себе вены в Мосгорсуде

    На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов. Подробности инцидента уточняются.

    Автор: Катерина Тимошенская
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