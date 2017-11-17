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Проломившие девочке череп футбольные ворота убрали в Балашихе
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    Проломившие девочке череп футбольные ворота убрали в Балашихе

    14:21  17 Ноября 2017
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    Проломившие девочке череп футбольные ворота убрали в Балашихе

    Москва, 17 ноября. Со спортивной площадки в подмосковной Балашихе убрали футбольные ворота, которые проломили девочке череп, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области

    В конце сентября на спортивной площадке в Балашихе футбольные ворота проломили череп 10-летней девочке.  Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Теперь ее здоровью ничего не угрожает. Было возбуждено уголовное дело.

    «В ходе осмотра спортивной площадки установлено, что ворота не закреплены, не устойчивы, не имеют фундамента, — цитирует следователей интернет-издание «Подмосковье сегодня». — В настоящее время ворота изъяты. Установлено, за какой управляющей компанией закреплено обслуживание спортивной площадки».

    Проломившие девочке череп футбольные ворота убрали в Балашихе

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #подмосковье #ребенок #балашиха #череп #девочка #футбольные ворота
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