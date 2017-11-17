Проломившие девочке череп футбольные ворота убрали в Балашихе

Москва, 17 ноября. Со спортивной площадки в подмосковной Балашихе убрали футбольные ворота, которые проломили девочке череп, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области

В конце сентября на спортивной площадке в Балашихе футбольные ворота проломили череп 10-летней девочке. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Теперь ее здоровью ничего не угрожает. Было возбуждено уголовное дело.