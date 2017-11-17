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Гололед стал причиной нескольких ДТП под Подольском
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    Гололед стал причиной нескольких ДТП под Подольском

    12:28  17 Ноября 2017
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    Гололед стал причиной нескольких ДТП под Подольском

    Москва, 17 ноября. Сразу несколько ДТП произошло на дорогах в окрестностях Подольска из-за гололедицы. Сложности при передвижении испытывают и пешеходы.

    На выезде из Климовска в сторону деревни Сертякино накануне столкнулись несколько легковых автомобилей, одна машина съехала в кювет, перевернулась «ГАЗель». Причинами всех ДТП стал слой льда, покрывший дорогу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на очевидцев.

    Кроме того, на дорогах испытывают сложности и пешеходы. По словам водителей, они с трудом переходят дорогу. 

    Напомним, мокрый снег и дождь накрыли центральный регион в середине этой недели. 

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #подольск #гололед
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