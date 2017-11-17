Синоптики анонсировали появление первых сугробов в Москве

Москва, 17 ноября. Первые сугробы появятся на улицах Москвы с начала следующей недели, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. О наступлении в столице так называемой метеорологической зимы специалист написал на своей странице в Facebook.

Выпадение интенсивных зарядов снега, по его словам, спровоцирует холодный фронт, который придет в Москву в ночь на понедельник, 20 ноября, пишет «Вечерняя Москва».

«В понедельник в Москве начнется формирование устойчивого снежного покрова, во вторник – наступит метеорологическая зима!» – говорится в сообщении Тищковца в соцсети.

Во вторник, 21 ноября, температура воздуха в Москве опустится в сторону отрицательных значений. Как уточняет РИАМО, по прогнозам синоптиков, величина первых сугробов составит пять-десять сантиметров.