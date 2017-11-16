Водитель сбил насмерть четырехлетнюю девочку в Подмосковье

Москва, 16 ноября. Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-службе МВД России по региону.

Водитель автомобиля Mitsubishi сбил двух человек на пешеходном переходе – четырехлетнюю девочку и ее бабушку.

«Около 18:20 в Домодедовском районе возле деревни Востряково на улице Туполева автомобиль Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — приводит сообщение пресс-службы МВД RT.

В результате ДТП, девочка погибла, а ее бабушка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Как отметили в полиции, водитель иномарки сейчас находится на месте ДТП.