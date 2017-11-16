Два новых вокзала могут появиться в Москве

Москва, 16 ноября. В Москве могут построить еще два вокзала при прокладывании сквозных маршрутов для поездов пригородного сообщения. Об этом сообщают московские власти.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с главой Москвы Сергеем Собяниным, а также начальником РЖД Олегом Белозеровым. В ходе этой встречи обсуждался проект соединения отдельных маршрутов железной дороги Москвы сквозными диаметрами. Данный проект получил одобрение российского президента.

Если проект будет реализован, в столице могут появиться два новых вокзала. Предположительно, они будут возведены в пунктах остановок «Царицыно» и «Каланчевская», пишет «Газета.ru».

Как ожидается, после ввода новой системы в строй, скорость перемещения из одного конца Москвы до другого увеличится в два раза.