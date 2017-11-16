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Два новых вокзала могут появиться в Москве
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    Два новых вокзала могут появиться в Москве

    21:36  16 Ноября 2017
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    Два новых вокзала могут появиться в Москве

    Москва, 16 ноября. В Москве могут построить еще два вокзала при прокладывании сквозных маршрутов для поездов пригородного сообщения. Об этом сообщают московские власти.

    Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с главой Москвы Сергеем Собяниным, а также начальником РЖД Олегом Белозеровым. В ходе этой встречи обсуждался проект соединения отдельных маршрутов железной дороги Москвы сквозными диаметрами. Данный проект получил одобрение российского президента.

    Если проект будет реализован, в столице могут появиться два новых вокзала. Предположительно, они будут возведены в пунктах остановок «Царицыно» и «Каланчевская», пишет «Газета.ru».

    Как ожидается, после ввода новой системы в строй, скорость перемещения из одного конца Москвы до другого увеличится в два раза.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #железная дорога #вокзал #линия
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