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Москва встала в восьмибалльных пробках
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    Москва встала в восьмибалльных пробках

    19:52  16 Ноября 2017
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    Москва встала в восьмибалльных пробках

    Москва, 16 ноября. Российская столица встала в пробках из-за плохой погоды. Об этом сообщили в четверг журналистам представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

    Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность московских дорог сейчас оценивается в восемь баллов.

    «Неблагоприятные погодные условия стали причиной осложнения дорожно-транспортной ситуации в Москве», — пояснил источник РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в ближайшие несколько дней в российской столице ожидается сырая и пасмурная погода.

    Автор: Алексей Громов
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