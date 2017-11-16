Москва встала в восьмибалльных пробках

Москва, 16 ноября. Российская столица встала в пробках из-за плохой погоды. Об этом сообщили в четверг журналистам представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность московских дорог сейчас оценивается в восемь баллов.

«Неблагоприятные погодные условия стали причиной осложнения дорожно-транспортной ситуации в Москве», — пояснил источник РИА Новости.

На севере и востоке Садового кольца движение затруднено по внешней стороне, на западе и юге – по внутренней #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) November 16, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что в ближайшие несколько дней в российской столице ожидается сырая и пасмурная погода.