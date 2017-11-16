Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Синоптики ожидают сырую и пасмурную погоду в Москве
Общество
Синоптики ожидают сырую и пасмурную погоду в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Синоптики ожидают сырую и пасмурную погоду в Москве

    19:14  16 Ноября 2017
    55

    Синоптики ожидают сырую и пасмурную погоду в Москве

    Москва, 16 ноября. Сырая и пасмурная погода установится в Москве в ближайшие несколько дней. Тем не менее, температура воздуха, по словам синоптиков, 18 и 19 ноября будет выше климатической нормы.  

    В выходные будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит плюс 3 градуса, а ночью опустится до плюс 2 градусов.

    Синоптики ожидают сырую и пасмурную погоду в Москве

    «Атмосферные фронты, связанные с циклонами, несут осадки и усиливают ветер. При этом температурный фон держится выше нормы и больше соответствует последним октябрьским дням», — сообщает портал «Метеоновости».

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #погода #москва #прогноз #синоптики
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        227
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        452
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        4807
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2457