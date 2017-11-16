Синоптики ожидают сырую и пасмурную погоду в Москве

Москва, 16 ноября. Сырая и пасмурная погода установится в Москве в ближайшие несколько дней. Тем не менее, температура воздуха, по словам синоптиков, 18 и 19 ноября будет выше климатической нормы.

В выходные будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит плюс 3 градуса, а ночью опустится до плюс 2 градусов.