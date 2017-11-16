Зеркальную елку-куб установят у входа в парк Горького

Москва, 16 ноября. У входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве может появиться зеркальная елка-куб. Соответствующий конкурс объявила дирекция парка.

Стоимость объекта составляет около 12 миллионов рублей.

«Выполнение работ по устройству арт-объекта «Зеркальная елка-куб» на территории Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» на зимний сезон 2017-2018 годов», — указано на официальном портале госзакупок.

Как передает издание «Вечерняя Москва», елка будет состоять из зеркального серебра и лайтбоксов, подсвеченных светодиодной лентой. Прием заявок будет завершен 6 декабря 2017 года.

Напомним, ранее глава столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал о том, что городские парки полностью готовы к зимнему сезону.