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Зеркальную елку-куб установят у входа в парк Горького
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    Зеркальную елку-куб установят у входа в парк Горького

    18:14  16 Ноября 2017
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    Зеркальную елку-куб установят у входа в парк Горького

    Москва, 16 ноября. У входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве может появиться зеркальная елка-куб. Соответствующий конкурс объявила дирекция парка.

    Стоимость объекта составляет около 12 миллионов рублей.

    «Выполнение работ по устройству арт-объекта «Зеркальная елка-куб» на территории Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» на зимний сезон 2017-2018 годов», — указано на официальном портале госзакупок.

    Как передает издание «Вечерняя Москва», елка будет состоять из зеркального серебра и лайтбоксов, подсвеченных светодиодной лентой. Прием заявок будет завершен 6 декабря 2017 года.

    Напомним, ранее глава столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал о том, что городские парки полностью готовы к зимнему сезону.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #парк горького
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