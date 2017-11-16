В Москве продлили конкурс проектов реновации

Санкт-Петербург, 16 ноября. Итоги архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций застройки кварталов реновации в российской столице будут подведены в начале 2018 года. Об этом журналистам заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Изначально результаты планировалось огласить в ноябре 2017 года, однако мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести дополнительное публичное обсуждение проектов.

«Мы посмотрим, на что люди обращают внимание, что считают наиболее важным, каким проектам отдают предпочтение и почему», — подчеркнул Кузнецов на полях Петербургского культурного форума

Кроме того, до конца 2017 года появится 3D-карта с виртуальными моделями квартир, которые построят в рамках данной программы.

Как ранее передавал телеканал «360», себестоимость квадратного метра жилья по программе реновации в Москве составит 75-85 тысяч рублей.