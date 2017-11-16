Двое в масках избили арматурой помощника депутата Госдумы в Москве

Москва, 16 ноября. В Москве произошло нападение на помощника депутата Госдумы. Как стало известно ФАН, злоумышленники избили мужчину арматурой.

Так, накануне в полицию обратилась супруга потерпевшего. По словам женщины, в подъезде двое неизвестных в масках избили ее мужа 1979 года рождения, который работает помощником депутата государственной думы РФ, партии «Единая Россия», а также является председателем правления общественной организации «Горный край».

По результатам следственных действий было выявлено, что двое неизвестных граждан напали на мужчину и из хулиганских побуждений беспричинно подвергли его избиению, используя в качестве оружия кусок металлической арматуры, причинив тем самым последнему телесное повреждение в виде перелома костей носа.

В настоящее время ведется розыск злоумышленников.