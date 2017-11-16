Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Происшествия
Двое в масках избили арматурой помощника депутата Госдумы в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Двое в масках избили арматурой помощника депутата Госдумы в Москве

    16:39  16 Ноября 2017  /обновлено: 16:39  16 Ноября 2017
    69

    Двое в масках избили арматурой помощника депутата Госдумы в Москве

    Москва, 16 ноября. В Москве произошло нападение на помощника депутата Госдумы. Как стало известно ФАН, злоумышленники избили мужчину арматурой.

    Так, накануне в полицию обратилась супруга потерпевшего. По словам женщины, в подъезде двое неизвестных в масках избили ее мужа 1979 года рождения, который работает помощником депутата государственной думы РФ, партии «Единая Россия», а также является председателем правления общественной организации «Горный край».

    По результатам следственных действий было выявлено, что двое неизвестных граждан напали на мужчину и из хулиганских побуждений беспричинно подвергли его избиению, используя в качестве оружия кусок металлической арматуры, причинив тем самым последнему телесное повреждение в виде перелома костей носа.

    В настоящее время ведется розыск злоумышленников.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        259
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3934
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2126