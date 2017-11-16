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В Москве «отменили» ледяной апокалипсис
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    В Москве «отменили» ледяной апокалипсис

    15:49  16 Ноября 2017
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    В Москве «отменили» ледяной апокалипсис

    Москва, 16 ноября. Синоптики опровергли слухи о резком похолодании в Москве. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура в российской столице будет колебаться в пределах плюс 3-4 градусов, постепенно понижаясь, однако резких скачков в минус можно не бояться.

    «В Москве плюс 3–4 градуса. Постепенно температура будет понижаться. Не знаю, кто это пишет. Да, к утру местами будет гололедица», — сказал он.

    В Москве «отменили» ледяной апокалипсис

    Начальник ситуационного центра федеральной службы Росгидромет Юрий Варакин подтвердил заявление своего коллеги, отметив, что прогноз на ближайшие дни положительный. Ожидаются осадки, однако о ледяном дожде речи не идет, передает Телеканал 360. Ранее СМИ сообщали о том, что в Москве в ближайшие дни произойдет «ледяной апокалипсис», а улицы города превратятся в каток.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #москва #синоптики #похолодание
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