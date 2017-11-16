В центрах госуслуг привились от гриппа 80 тысяч москвичей

Москва, 16 ноября. В российской столице порядка 80 тысяч москвичей привились от гриппа — вакцинация проходила в 73 центрах госуслуг, на сегодняшний день они завершили свою работу.

В Москве прошла масштабная прививочная кампания, которая проводилась медиками в 73 городских центрах госуслуг. Известно, что до 1 декабря будут работать 443 прививочных кабинета в московский поликлиниках. Отметим, что центры «Мои документы» в 2017 году впервые присоединились к акции столичного Департамента здравоохранения.

Москвичи могли сделать прививку от вируса с 4 сентября по 15 ноября. В общей сложности мобильная вакцинация охватила около 240 тысяч граждан. В будущем сезоне снова планируется участие госуслуг, пишет «Вечерняя Москва».