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В центрах госуслуг привились от гриппа 80 тысяч москвичей
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    В центрах госуслуг привились от гриппа 80 тысяч москвичей

    15:52  16 Ноября 2017
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    В центрах госуслуг привились от гриппа 80 тысяч москвичей

    Москва, 16 ноября. В российской столице порядка 80 тысяч москвичей привились от гриппа — вакцинация проходила в 73 центрах госуслуг, на сегодняшний день они завершили свою работу. 

    В Москве прошла масштабная прививочная кампания, которая проводилась медиками в 73 городских центрах госуслуг. Известно, что до 1 декабря будут работать 443 прививочных кабинета в московский поликлиниках. Отметим, что центры «Мои документы» в 2017 году впервые присоединились к акции столичного Департамента здравоохранения.

    Москвичи могли сделать прививку от вируса с 4 сентября по 15 ноября. В общей сложности мобильная вакцинация охватила около 240 тысяч граждан.  В будущем сезоне снова планируется участие госуслуг, пишет «Вечерняя Москва». 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #грипп
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