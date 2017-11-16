Врачи прооперировали пострадавшего на эскалаторе мальчика в Москве

Москва, 16 ноября. Трехлетний мальчик попал в больницу после того, как его нога застряла на эскалаторе в московском торговом центре «Мозайка».

Инцидент произошел 15 ноября. Семья мальчика приехала в столицу из Балашихи за покупками. Когда ребенок ехал на эскалаторе, его нога застряла между кожухом и крышкой корпуса устройства. В торговый центр незамедлительно вызвали скорую помощь, после чего пострадавшего малыша доставили НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В полночь ему провели операцию, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.