Житель Подмосковья в трусах сделал зарядку на крыше Mercedes

Москва, 16 ноября. Жителя подмосковных Мытищ, который решил сделать зарядку на крыше автомобиля Mercedes, сняли на видео.

Отважный мужчина, несмотря на дождь и снег на улице, разделся до трусов и забрался на крышу машины, где сделал несколько отжиманий, после чего спрыгнул босиком на снег и пошел за своей одеждой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам очевидца, парень делал это не на спор, а по собственной воле.