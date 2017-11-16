Житель Подмосковья в трусах сделал зарядку на крыше Mercedes
Москва, 16 ноября. Жителя подмосковных Мытищ, который решил сделать зарядку на крыше автомобиля Mercedes, сняли на видео.
Отважный мужчина, несмотря на дождь и снег на улице, разделся до трусов и забрался на крышу машины, где сделал несколько отжиманий, после чего спрыгнул босиком на снег и пошел за своей одеждой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам очевидца, парень делал это не на спор, а по собственной воле.
«Думал, что парень кому-то проспорил и пошел на разминку. Оказалось, он делал зарядку просто так», — отметил очевидец.
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