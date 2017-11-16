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Общество
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Россия
Проект нового наземного метро в Москве оценили в 50-60 млрд рублей
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    Проект нового наземного метро в Москве оценили в 50-60 млрд рублей

    14:32  16 Ноября 2017
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    Проект нового наземного метро в Москве оценили в 50-60 млрд рублей

    Москва, 16 ноября. Проект нового наземного метро в Москве потребует инвестиций в 50-60 млрд рублей.

    Об этом сообщил глава железнодорожной компании Олег Белозеров.

    Средства будут выделены из бюджетов РЖД и города практически в равных частях. По предварительным расчетам инвестиции РЖД составят 25-30 млрд рублей.

    «Там есть один элемент, очень серьезный, который мы договорились, что на себя возьмет Москва - это тоже будет 25-30 миллиардов», — сказал Белозеров.

    В Москве планируют запустить новую ветку наземного метро протяженностью 50 км, которая свяжет радиальные направления железной дороги. Проект был представлен президенту РФ Владимиру Путину в среду, и глава государства его поддержал.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #метро #ржд
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