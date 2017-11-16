Госдума приняла закон о налоговых льготах для участников программы реновации в Москве

Москва, 16 ноября. Государственная дума РФ приняла закон о налоговых льготах москвичам, участвующим в программе реновации столичного жилфонда.

Как следует из текста закона, граждане будут освобождены от необходимости оплачивать государственную пошлину при регистрации прав на жилплощадь, полученную в рамках программы сноса и расселения ветхих и устаревших домов в Москве. Напомним, в настоящее время в России существует льгота, согласно которой не нужно платить налог при продаже квартиры, находящейся в собственности более трех лет.

Кроме того, новый закон предоставляет участникам программы возможность при продаже «реновационных» квартир уменьшать полученный доход на величину расходов, связанных с приобретение старой квартиры и доплатой за увеличение площади новой, отмечает РИА Новости.

Отметим, налоговые преференции будут распространяться для ситуаций, возникших с момента старта московской программы реновации — а именно с 1 августа 2017 года.

Ранее стало известно, что срок эксплуатации жилья, возведенного в рамках программы реновации в Москве, составит как минимум сто лет.