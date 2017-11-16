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Госдума приняла закон о налоговых льготах для участников программы реновации в Москве
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    Госдума приняла закон о налоговых льготах для участников программы реновации в Москве

    14:44  16 Ноября 2017
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    Госдума приняла закон о налоговых льготах для участников программы реновации в Москве

    Москва, 16 ноября. Государственная дума РФ приняла закон о налоговых льготах москвичам, участвующим в программе реновации столичного жилфонда.

    Как следует из текста закона, граждане будут освобождены от необходимости оплачивать государственную пошлину при регистрации прав на жилплощадь, полученную в рамках программы сноса и расселения ветхих и устаревших домов в Москве. Напомним, в настоящее время в России существует льгота, согласно которой не нужно платить налог при продаже квартиры, находящейся в собственности более трех лет.

    Кроме того, новый закон предоставляет участникам программы возможность при продаже «реновационных» квартир уменьшать полученный доход на величину расходов, связанных с приобретение старой квартиры и доплатой за увеличение площади новой, отмечает РИА Новости.

    Отметим, налоговые преференции будут распространяться для ситуаций, возникших с момента старта московской программы реновации — а именно с 1 августа 2017 года. 

    Ранее стало известно, что срок эксплуатации жилья, возведенного в рамках программы реновации в Москве, составит как минимум сто лет. 

    Автор: Федор Веснин
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    #госдума рф #программа реновации #налоговые льготы
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