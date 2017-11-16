В Москве построят новую ветку наземного метро

Москва, 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым. В ходе встречи обсуждался вопрос создания наземной линии метро, которая может вдвое сократить пассажирам время в пути.

В Москве планируют запустить новую ветку наземного метро, которая свяжет радиальные направления железной дороги. Проект был представлен президенту накануне мэром российской столицы и главой РЖД. Данный проект позволит в несколько раз сократить время пассажиров в пути.

«Мы придумали схему, которая соединила бы разрозненные куски этих дорог и связала сквозные диаметры, — пояснил Собянин.

По словам градоначальника, новая ветка протяженность в 50 км, будет перевозить порядка 42 млн человек. Москвичи и гости столицы смогут комфортно добраться из Балашихи в Зеленоград без пересадок. Собянин уверен, что многие предпочтут метро личному транспорту, пишет «Вечерняя Москва».