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Общество
В Москве построят новую ветку наземного метро
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    В Москве построят новую ветку наземного метро

    13:21  16 Ноября 2017
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    В Москве построят новую ветку наземного метро

    Москва, 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым. В ходе встречи обсуждался вопрос создания наземной линии метро, которая может вдвое сократить пассажирам время в пути.  

    В Москве планируют запустить новую ветку наземного метро, которая свяжет радиальные направления железной дороги. Проект был представлен президенту накануне мэром российской столицы и главой РЖД. Данный проект позволит в несколько раз сократить время пассажиров в пути. 

    «Мы придумали схему, которая соединила бы разрозненные куски этих дорог и связала сквозные диаметры, — пояснил Собянин. 

    По словам градоначальника, новая ветка протяженность в 50 км, будет перевозить порядка 42 млн человек. Москвичи и гости столицы смогут комфортно добраться из Балашихи в Зеленоград без пересадок.  Собянин уверен, что многие предпочтут метро личному транспорту, пишет «Вечерняя Москва»

    В Москве построят новую ветку наземного метро

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #метро #собянин
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