Трехлетнему мальчику едва не оторвало ногу на эскалаторе в московском ТЦ

Москва, 16 ноября. Трехлетний ребенок тяжело пострадал в торговом центре на юго-востоке Москвы. Как уточнили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ, нога ребенка попала в движущийся механизм эскалатора. Сейчас мальчик находится в больнице.

Как уточнила официальный представитель ведомства Юлия Иванова, инцидент произошел вечером 15 ноября. На эскалаторе малыш находился в сопровождении родителей. «Во время движения подъемника одежда ребенка попала в движущиеся механизмы, в результате чего он получил телесные повреждения в виде ушибленно-рваной раны ноги», — рассказала она в комментарии РИАМО.

Сразу после ЧП ребенок был госпитализирован.В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, идет проверка. По данным ряда СМИ, малыш пострадал в торговом центре «Мозаика» на улице Кожуховской.