Установлены личности подозреваемых в зверском убийстве жителя Подмосковья

Москва, 16 ноября. Полиция нашла двух подозреваемых в жестоком убийстве мужчины в Московской области. 27 октября преступники избили, а потом задушили 27-летнего мужчину возле магазина «Бристоль» на проспекте Маршала Борзова в городском поселении Шатура.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, в настоящее время личности подозреваемых установлены, один из них находится под стражей.

«Личность второго также известна, но он сейчас по состоянию здоровья находится в реанимации в одной из больниц Москвы», — добавили в пресс-службе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее полиция задержала троих мужчин за кражу водки из магазина в Подмосковье.