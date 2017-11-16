Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Приемную Госдумы в Москве эвакуировали после звонка о заложенной бомбе
Происшествия
Установлены личности подозреваемых в зверском убийстве жителя Подмосковья
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Установлены личности подозреваемых в зверском убийстве жителя Подмосковья

    13:05  16 Ноября 2017
    56

     

    Установлены личности подозреваемых в зверском убийстве жителя Подмосковья

    Москва, 16 ноября. Полиция нашла двух подозреваемых в жестоком убийстве мужчины в Московской области. 27 октября преступники избили, а потом задушили 27-летнего мужчину возле магазина «Бристоль» на проспекте Маршала Борзова в городском поселении Шатура.

    Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, в настоящее время личности подозреваемых установлены, один из них находится под стражей.

    «Личность второго также известна, но он сейчас по состоянию здоровья находится в реанимации в одной из больниц Москвы», — добавили в пресс-службе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее полиция задержала троих мужчин за кражу водки из магазина в Подмосковье.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        280
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1056
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        26315
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        337