Полиция задержала троих мужчин за кражу водки из магазина в Подмосковье

Москва, 16 ноября. Трое жителей подмосковной Истры украли из продуктового магазина восемь бутылок водки, четыре пачки кофе и продукты питания. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД России по региону.

Согласно приведенным данным, речь идет о магазине, расположенном на Школьной улице. В краже подозреваются трое злоумышленников в возрасте от двадцати одного года до тридцати двух лет. Они были задержаны полицией в течение получаса и сейчас находятся под стражей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что в кафе «Му‐Му» на Новослободской улице в Москве трое злоумышленников ограбили посетителя на 110 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле Infiniti.