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Полиция задержала троих мужчин за кражу водки из магазина в Подмосковье
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    Полиция задержала троих мужчин за кражу водки из магазина в Подмосковье

    11:18  16 Ноября 2017
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    Полиция задержала троих мужчин за кражу водки из магазина в Подмосковье

    Москва, 16 ноября. Трое жителей подмосковной Истры украли из продуктового магазина восемь бутылок водки, четыре пачки кофе и продукты питания. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД России по региону.

    Согласно приведенным данным, речь идет о магазине, расположенном на Школьной улице. В краже подозреваются трое злоумышленников в возрасте от двадцати одного года до тридцати двух лет. Они были задержаны полицией в течение получаса и сейчас находятся под стражей.

    По факту преступления было возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее сообщалось, что в кафе «Му‐Му» на Новослободской улице в Москве трое злоумышленников ограбили посетителя на 110 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле Infiniti. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #ограбление
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