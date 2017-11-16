Пенсионерка предстанет перед судом за убийство 16-летней давности в Подмосковье

Москва, 16 ноября. 63-летняя женщина предстанет перед судом в Подмосковье за убийство мужчины, которое она совершила в 2001 году.

Пенсионерку обвиняют в совершении убийства из корыстных побуждений, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в период с 1999 по 2000 год обвиняемая была учредителем конно-спортивного клуба «Шаман», мужчина работал в данном клубе разнорабочим, а также перепродавал инструменты и подшипники.

Летом 2001 года женщина предложила ему вместе отправиться в Рязань, чтобы закупить подшипники по более низкой цене, и попросила потерпевшего взять с собой определенную сумму денег. Мужчина согласился.

Однако вместо Рязани обвиняемая попросила мужчину ехать по дороге к деревне Бояркино Раменского района Московской области, где четыре раза выстрела в него из пистолета. Мужчина от полученных ран скончался на месте, обвиняемая забрала у него деньги, мобильный телефон и скрылась с места преступления.