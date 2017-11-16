«Выделенка» на Новой площади в Москве сэкономит пассажирам 15 минут

Москва, 16 ноября. На Новой площади в Москве появилась выделенная полоса для общественного транспорта, благодаря этому автобусы начнут ходить без задержек не только в центре столицы.

Как отмечают «Дни.ру», открытие «выделенки» улучшит дорожную ситуацию на Рязанском проспекте, проспекте Мира, Дмитровском и Волоколамском шоссе.

По словам руководителя столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, благодаря нововведению общественный транспорт также будет быстрее подъезжать к остановкам и передвигаться по городу.

«Выделенка» от Лубянки и до пересечения с Маросейкой создана не за счет сужения дороги, а как дополнительный ряд», — сказал Ликсутов в комментарии Агентству городских новостей «Москва».

Чиновник также подчеркнул, что она сэкономит пассажирам до 15 минут в ожидании и поездках