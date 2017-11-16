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«Выделенка» на Новой площади в Москве сэкономит пассажирам 15 минут
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    «Выделенка» на Новой площади в Москве сэкономит пассажирам 15 минут

    9:07  16 Ноября 2017
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    «Выделенка» на Новой площади в Москве сэкономит пассажирам 15 минут

    Москва, 16 ноября. На Новой площади в Москве появилась выделенная полоса для общественного транспорта, благодаря этому автобусы начнут ходить без задержек не только в центре столицы.

    Как отмечают «Дни.ру», открытие «выделенки» улучшит дорожную ситуацию на Рязанском проспекте, проспекте Мира, Дмитровском и Волоколамском шоссе.

    По словам руководителя столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, благодаря нововведению общественный транспорт также будет быстрее подъезжать к остановкам и передвигаться по городу. 

    «Выделенка» от Лубянки и до пересечения с Маросейкой создана не за счет сужения дороги, а как дополнительный ряд», — сказал Ликсутов в комментарии Агентству городских новостей «Москва».

    Чиновник также подчеркнул, что она сэкономит пассажирам до 15 минут в ожидании и поездках

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #москва #автобусы #движение #выделенная полоса #новая площадь
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