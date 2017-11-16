Москвич изрубил отца декоративным мечом

Москва, 16 ноября. В Москве полиция задержала жителя района Зюзино, которого подозревают в убийстве собственного отца.

Жителя Зюзино 1985 года рождения подозревают в том, что он убил своего 66-летнего отца с помощью висевшего на стене декоративного меча. На теле погибшего была обнаружена серьезная колото-резаная рана живота, также были обнаружены ранения на голове и ногах, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Изрубленный мечом пожилой мужчина скончался на месте преступления. После убийства отца житель Зюзино повесил меч обратно на стену. Возбуждено дело об убийстве, полиция проверяет все обстоятельства происшествия.