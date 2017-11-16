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Новости Сирии
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Общество
Аптеки и кофейни появятся на шести станциях МЦК в 2018 году
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    Аптеки и кофейни появятся на шести станциях МЦК в 2018 году

    9:08  16 Ноября 2017
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    Аптеки и кофейни появятся на шести станциях МЦК в 2018 году

    Москва, 16 ноября. Аптечные киоски и кафетерии откроются на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) в начале будущего года. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы. 

    По имеющимся данным, в настоящее время определены арендаторы павильонов на станциях метрополитена «Деловой центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово», «Стрешнево», а также «Панфиловская».

    Аптеки и кофейни появятся на шести станциях МЦК в 2018 году

    На указанных станциях жители и гости столицы смогут купить медицинские препараты и средства гигиены, сообщает «Вечерняя Москва»

    Также сообщается, что на станциях «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово» и «Стрешнево» в начале будущего года заработают кофейни, где можно будет купить бутерброд или суп, а также кофе, чай и лимонад.

    Аптеки и кофейни появятся на шести станциях МЦК в 2018 году

    В следующем году на аукционе будут разыграны еще порядка 20 площадок для торговли прессой, мини-офисы мобильных операторов, туристические агентства и многое другое.

    Автор: Дана Балан
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