Аптеки и кофейни появятся на шести станциях МЦК в 2018 году

Москва, 16 ноября. Аптечные киоски и кафетерии откроются на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) в начале будущего года. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

По имеющимся данным, в настоящее время определены арендаторы павильонов на станциях метрополитена «Деловой центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово», «Стрешнево», а также «Панфиловская».

На указанных станциях жители и гости столицы смогут купить медицинские препараты и средства гигиены, сообщает «Вечерняя Москва».

Также сообщается, что на станциях «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово» и «Стрешнево» в начале будущего года заработают кофейни, где можно будет купить бутерброд или суп, а также кофе, чай и лимонад.

В следующем году на аукционе будут разыграны еще порядка 20 площадок для торговли прессой, мини-офисы мобильных операторов, туристические агентства и многое другое.