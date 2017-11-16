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Сотни постояльцев гостиницы «Белград» в Москве эвакуировали из-за пожара
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    Сотни постояльцев гостиницы «Белград» в Москве эвакуировали из-за пожара

    1:30  16 Ноября 2017
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    Сотни постояльцев гостиницы «Белград» в Москве эвакуировали из-за пожара

    Москва, 16 ноября. Более четырех сотен постояльцев были эвакуированы спасателями из-за возгорания в гостинице «Белград», расположенной в центре российской столицы.

    Как сообщил источник в экстренных службах Москвы, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Первой полыхнула плитка на потолке. 

    Спасатели уже справились с огнем, сообщает ТАСС. Из здания эвакуировали не менее 400 человек. Никто из них не пострадал.

    Сотни постояльцев гостиницы «Белград» в Москве эвакуировали из-за пожара

    Ранее в среду сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 60-летнего мужчины при пожаре в жилом доме в Химках. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #пожар #москва
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