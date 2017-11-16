Сотни постояльцев гостиницы «Белград» в Москве эвакуировали из-за пожара

Москва, 16 ноября. Более четырех сотен постояльцев были эвакуированы спасателями из-за возгорания в гостинице «Белград», расположенной в центре российской столицы.

Как сообщил источник в экстренных службах Москвы, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Первой полыхнула плитка на потолке.

Спасатели уже справились с огнем, сообщает ТАСС. Из здания эвакуировали не менее 400 человек. Никто из них не пострадал.

Ранее в среду сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 60-летнего мужчины при пожаре в жилом доме в Химках.