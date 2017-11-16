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Политика
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Происшествия
Гибелью мужчины при пожаре в Химках заинтересовался СК РФ
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    Гибелью мужчины при пожаре в Химках заинтересовался СК РФ

    0:53  16 Ноября 2017
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    Гибелью мужчины при пожаре в Химках заинтересовался СК РФ

    Москва, 16 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в жилом доме в Химках. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Следователи установили, что возгорание произошло 15 ноября около 17.45 мск в квартире по Проспекту Мира в Химках. Жертвой пожара стал 60-летний мужчина.

    Сейчас на месте происшествия все еще работают следователи и криминалисты. 

    Гибелью мужчины при пожаре в Химках заинтересовался СК РФ

    Ранее RT опубликовал фотографии с места происшествия. На снимках видно, насколько сильным был пожар.

    Автор: Олеся Волкова
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    #подмосковье #химки
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