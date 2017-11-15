В Мосгордуме предложили ввести лицензирование квестов

Москва, 15 ноября. Депутаты Мосгордумы предложили задуматься о лицензировании деятельности компаний, которые занимаются проведением в городе квестов. Об этом рассказал в среду спикер столичного законодательного собрания Алексей Шапошников.

Депутатов беспокоит тот факт, что возможность получения прибыли привлекает недобросовестных предпринимателей к данному бизнесу. В результате могут пострадать потребители.

«Вместе с представителями правоохранительных органов, прокуратуры и организаторами квестов в столице обсуждаем вопросы регулирования деятельности по организации квестов в целях обеспечения безопасности их участников», — отметил политик.

В #МГД вместе с представителями правоохранительных органов, Прокуратуры и организаторами квестов в столице обсуждаем вопросы регулирования деятельности по организации квестов в целях обеспечения безопасности их участников.#Москва #квесты #безопасноть pic.twitter.com/RYYzKtrOm8 — Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) November 15, 2017

Как передает издание «Вечерняя Москва», депутаты планируют изучить опыт других стран.

Напомним, ранее стало известно о том, что в российское столице выросло число людей, которые занимаются спортом.