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В Мосгордуме предложили ввести лицензирование квестов
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    В Мосгордуме предложили ввести лицензирование квестов

    19:17  15 Ноября 2017
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    В Мосгордуме предложили ввести лицензирование квестов

    Москва, 15 ноября. Депутаты Мосгордумы предложили задуматься о лицензировании деятельности компаний, которые занимаются проведением в городе квестов. Об этом рассказал в среду спикер столичного законодательного собрания Алексей Шапошников.

    Депутатов беспокоит тот факт, что возможность получения прибыли привлекает недобросовестных предпринимателей к данному бизнесу. В результате могут пострадать потребители.

    «Вместе с представителями правоохранительных органов, прокуратуры и организаторами квестов в столице обсуждаем вопросы регулирования деятельности по организации квестов в целях обеспечения безопасности их участников», — отметил политик.

    Как передает издание «Вечерняя Москва», депутаты планируют изучить опыт других стран.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в российское столице выросло число людей, которые занимаются спортом.

    Автор: Алексей Громов
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