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Происшествия
Пятиэтажный дом загорелся в подмосковных Химках
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    Пятиэтажный дом загорелся в подмосковных Химках

    18:26  15 Ноября 2017
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    Пятиэтажный дом загорелся в подмосковных Химках

    Москва, 15 ноября. Пятиэтажный дом горит в подмосковных Химках, сообщили источники Федерального агентства новостей в экстренных службах региона.

    Пожар произошел в пятиэтажном доме по Проспекту Мира. По некоторым данным, возгорание произошло в результате взрыва газа, однако эта версия пока не получила официального подтверждения.

    В экстренных службах Подмосковья обратили внимание на то, что обрушений на месте инцидента нет. Сведений о пострадавших на данный момент также не поступало. Информация уточняется.

    Пятиэтажный дом загорелся в подмосковных Химках

    Ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Новой Москве. Огонь охватил 150 квадратных метров.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #пожар #химки #мчс рф #дом
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