Пятиэтажный дом загорелся в подмосковных Химках

Москва, 15 ноября. Пятиэтажный дом горит в подмосковных Химках, сообщили источники Федерального агентства новостей в экстренных службах региона.

Пожар произошел в пятиэтажном доме по Проспекту Мира. По некоторым данным, возгорание произошло в результате взрыва газа, однако эта версия пока не получила официального подтверждения.

В экстренных службах Подмосковья обратили внимание на то, что обрушений на месте инцидента нет. Сведений о пострадавших на данный момент также не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Новой Москве. Огонь охватил 150 квадратных метров.