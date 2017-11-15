Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин одобрил строительство новой ветки наземного метро в Москве. Проект был представлен мэром российской столицы Сергеем Собяниным и руководителем РЖД Олегом Белозеровым.

В Москве к концу 2018 — началу 2019 году может появиться новая ветка наземного метро, которая соединит радиальные ж/д направления. Проект президенту представили Сергей Собянин и Олег Белозеров в ходе рабочей встречи. Владимир Путин поддержал строительство, одобрив скорейший старт.

Мэр российской столицы запросил у президента отдать соответствующее распоряжение, чтобы новая ветка стала приоритетом в московском транспортном узле. Собянин также сориентировал главу государства по срокам строительства, отметив, что прочие проекты требуют большей подготовки в части проектирования и техдокументации.