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Общество
Путин одобрил строительство новой ветки наземного метро в Москве
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    Путин одобрил строительство новой ветки наземного метро в Москве

    18:16  15 Ноября 2017
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    Путин одобрил строительство новой ветки наземного метро в Москве

    Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин одобрил строительство новой ветки наземного метро в Москве. Проект был представлен мэром российской столицы Сергеем Собяниным и руководителем РЖД Олегом Белозеровым. 

    В Москве к концу 2018 — началу 2019 году может появиться новая ветка наземного метро, которая соединит радиальные ж/д направления. Проект президенту представили Сергей Собянин и Олег Белозеров в ходе рабочей встречи. Владимир Путин поддержал строительство, одобрив скорейший старт.

    Мэр российской столицы запросил у президента отдать соответствующее распоряжение, чтобы новая ветка стала приоритетом в московском транспортном узле. Собянин также сориентировал главу государства по срокам строительства, отметив, что прочие проекты требуют большей подготовки в части проектирования и техдокументации.

    Путин одобрил строительство новой ветки наземного метро в Москве

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #москва #метро
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