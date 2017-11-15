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МВД РФ провело внутреннюю проверку в отделе по вопросам миграции в Царицыно
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    МВД РФ провело внутреннюю проверку в отделе по вопросам миграции в Царицыно

    18:06  15 Ноября 2017
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    МВД РФ провело внутреннюю проверку в отделе по вопросам миграции в Царицыно

    Москва, 15 ноября. Утром в среду, 15 ноября, правоохранительные органы провели проверку в отделе МВД РФ по вопросам миграции, расположенного в московском Царицыно, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Утром 15 ноября главное управление по вопросам миграции МВД РФ по Москве устроило проверку в отделе по вопросам миграции в Царицыно. Как подчеркнули источники ФАН, что эти шаги были предприняты из-за подозрения о том, что там выдавали поддельные паспорта мигрантам.

    МВД РФ провело внутреннюю проверку в отделе по вопросам миграции в Царицыно

    Ранее сообщалось, что мигрант, уроженец Таджикистана, порезал ножом лейтенанта полиции и его друга в Люберцах. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между мужчинами.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #мигранты #мвд рф #паспорт #проверка
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