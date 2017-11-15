МВД РФ провело внутреннюю проверку в отделе по вопросам миграции в Царицыно

Москва, 15 ноября. Утром в среду, 15 ноября, правоохранительные органы провели проверку в отделе МВД РФ по вопросам миграции, расположенного в московском Царицыно, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Утром 15 ноября главное управление по вопросам миграции МВД РФ по Москве устроило проверку в отделе по вопросам миграции в Царицыно. Как подчеркнули источники ФАН, что эти шаги были предприняты из-за подозрения о том, что там выдавали поддельные паспорта мигрантам.

Ранее сообщалось, что мигрант, уроженец Таджикистана, порезал ножом лейтенанта полиции и его друга в Люберцах. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между мужчинами.