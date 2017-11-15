Суд признал виновной автоледи, насмерть сбившую мальчика в Балашихе

Москва, 15 ноября. Железнодорожный городской суд Московской области признал виновной Ольгу Алисову, которая в апреле 2017 года в Балашихе сбила насмерть шестилетнего ребенка.

Мера наказания будет объявлена позднее, однако сторона обвинения просила приговорить фигурантку к трем годам лишения свободы.

Напомним, автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась Алисова, сбил шестилетнего Алексея Шимко. После этого разгорелся крупный скандал, так как врачи обнаружили в крови ребенка «следы алкоголя». При повторной экспертизе выяснилось, что специалисты допустили серьезную ошибку (погибший был абсолютно трезв).

Непосредственно Роман Шимко – отец Алексея – считает, что обвиняемая выйдет из здания суда на свободу.