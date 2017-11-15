«Почта России» объяснила очереди в подмосковной Ивантеевке

Москва, 15 ноября. Медленное обслуживание в ивантеевском отделении «Почты России» объясняется нехваткой кадров, а также тем, что город развивается слишком быстро.

Ранее горожане написали жалобу на Добродел в связи с тем, что из-за очередей не могут получить свои посылки по три недели.

Как отметили в пресс-службе УФПС Московской области, отделение «Почты России» на Хлебозаводской улице расположено в быстро застраивающемся районе, и сейчас обслуживает более 13 200 жителей микрорайона. При этом почтовые услуги оказываются в двух операционных окнах.

«Руководство УФПС Московской области решает вопрос открытия двух новых отделений — в этом же районе и в новом микрорайоне «Бережок», — добавили в УФПС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что ФГУП «Почта России» может начать в ноябре 2017 года испытания дронов для доставки грузов.