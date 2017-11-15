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«Почта России» объяснила очереди в подмосковной Ивантеевке
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    «Почта России» объяснила очереди в подмосковной Ивантеевке

    16:58  15 Ноября 2017
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    «Почта России» объяснила очереди в подмосковной Ивантеевке

    Москва, 15 ноября. Медленное обслуживание в ивантеевском отделении «Почты России» объясняется нехваткой кадров, а также тем, что город развивается слишком быстро.

    Ранее горожане написали жалобу на Добродел в связи с тем, что из-за очередей не могут получить свои посылки по три недели.

    Как отметили в пресс-службе УФПС Московской области, отделение «Почты России» на Хлебозаводской улице расположено в быстро застраивающемся районе, и сейчас обслуживает более 13 200 жителей микрорайона. При этом почтовые услуги оказываются в двух операционных окнах.

    «Руководство УФПС Московской области решает вопрос открытия двух новых отделений — в этом же районе и в новом микрорайоне «Бережок», — добавили в УФПС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее сообщалось, что ФГУП «Почта России» может начать в ноябре 2017 года испытания дронов для доставки грузов

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #почта россии #ивантеевка
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