Пьяный мужчина изрезал возлюбленную-инвалида в Подмосковье

Москва, 15 ноября. Пьяный мужчина в Подмосковье напал с ножом на возлюбленную, которая не может передвигаться из-за инвалидности, сообщили сотрудники главного управления МВД РФ по Московской области.

По данным правоохранительных органов, мужчина проживал с девушкой-инвалидом в Наро-Фоминском городском округе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он ухаживал за ней, так как она не могла самостоятельно передвигаться из-за инвалидности.

Однако однажды, находясь в алкогольном опьянении, он напал на возлюбленную с ножом. Мужчина изрезал девушку.