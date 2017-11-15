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Пьяный мужчина изрезал возлюбленную-инвалида в Подмосковье
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    Пьяный мужчина изрезал возлюбленную-инвалида в Подмосковье

    15:49  15 Ноября 2017
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    Пьяный мужчина изрезал возлюбленную-инвалида в Подмосковье

    Москва, 15 ноября. Пьяный мужчина в Подмосковье напал с ножом на возлюбленную, которая не может передвигаться из-за инвалидности, сообщили сотрудники главного управления МВД РФ по Московской области.

    По данным правоохранительных органов, мужчина проживал с девушкой-инвалидом в Наро-Фоминском городском округе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он ухаживал за ней, так как она не могла самостоятельно передвигаться из-за инвалидности.

    Однако однажды, находясь в алкогольном опьянении, он напал на возлюбленную с ножом. Мужчина изрезал девушку.

    «По данному факту проводится проверка, детали произошедшего уточняются», — цитирует РЕН ТВ сотрудников полиции.

    Пьяный мужчина изрезал возлюбленную-инвалида в Подмосковье

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #нож #подмосковье #мвд рф #инвалид #возлюбленная
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