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Общество
Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом
Общество
Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом
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    Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом

    14:30  15 Ноября 2017
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    Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом

    Москва, 15 ноября. Проверки на наличие контрафакта пройдут в магазинах, которые уже привлекались к ответственности за продажу поддельного алкоголя.

    В рейдах по выявлению некачественного алкоголя примут участие сотрудники правоохранительных органов, Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и Департамента торговли Москвы, передает «Вечерняя Москва». Подобные проверки проводятся не только в преддверии Нового года, но и перед всеми крупными праздниками, так как объемы продаж спиртного в эти дни растут вместе с долей низкокачественного алкоголя.

    Предновогодние проверки проведут по жалобам граждан в магазинах, где уже имели место нарушения. Начнутся рейды с ВАО и ТиНАО, в которых было получено наибольшее количество жалоб.

    Напомним, этим летом штрафы для индивидуальных предпринимателей за незаконную продажу алкоголя физическим лицам увеличены до 50 тысяч рублей за пиво и до 200 тысяч рублей за крепкое спиртное.

    Сообщать о некачественном или нелегальном алкоголе гражданам следует в полицию и Управление Роспотребнадзора по Москве. Кроме того, на портале открытых данных можно проверить, имеет ли магазин лицензию на продажу спиртного.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #алкоголь #москва #контрафакт #проверка
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