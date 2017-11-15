Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом

Москва, 15 ноября. Проверки на наличие контрафакта пройдут в магазинах, которые уже привлекались к ответственности за продажу поддельного алкоголя.

В рейдах по выявлению некачественного алкоголя примут участие сотрудники правоохранительных органов, Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и Департамента торговли Москвы, передает «Вечерняя Москва». Подобные проверки проводятся не только в преддверии Нового года, но и перед всеми крупными праздниками, так как объемы продаж спиртного в эти дни растут вместе с долей низкокачественного алкоголя.

Предновогодние проверки проведут по жалобам граждан в магазинах, где уже имели место нарушения. Начнутся рейды с ВАО и ТиНАО, в которых было получено наибольшее количество жалоб.

Напомним, этим летом штрафы для индивидуальных предпринимателей за незаконную продажу алкоголя физическим лицам увеличены до 50 тысяч рублей за пиво и до 200 тысяч рублей за крепкое спиртное.

Сообщать о некачественном или нелегальном алкоголе гражданам следует в полицию и Управление Роспотребнадзора по Москве. Кроме того, на портале открытых данных можно проверить, имеет ли магазин лицензию на продажу спиртного.