Около 800 тысяч человек скачали приложение «Метро Москвы»

Москва, 15 ноября. Почти 800 тысяч жителей столицы установили приложение «Метро Москвы», число пополнений карт «Тройка» с его помощью увеличилось на 15%, сообщил заместитель московского мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Возросший интерес москвичей к сервису он объяснил запуском новой функции, с помощью которой через приложение можно провести запись всех типов транспортных билетов.

«Эта опция стала недавно доступна владельцам смартфонов на базе Android c поддержкой NFC. Всего по всем типам билетов насчитывается 1,3 тыс. пополнений в день. Теперь пользователям достаточно оплатить билет с помощью банковской карты, затем приложить «Тройку» к мобильному телефону, и пополнение счета пройдет через NFC-соединение», — рассказал Ликсутов агентству городских новостей «Москва».

Он также отметил, что дополнительно активировать карты через валидаторы на станциях метрополитена пользователям приложения не понадобится.

В настоящее время приложение «Метро Москвы» доступно в App Store и Google Play. С помощью него можно прокладывать маршруты по всему города с использованием различных видов общественного транспорта. Также приложение оповещает пользователей о ремонтных работах в метрополитене и об открытии новых станций.

Напомним, ранее в Московском метрополитене назвали дату открытия станции «Селигерская».